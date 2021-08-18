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ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4%

مخاوف متنامية حيال سلالة دلتا

متابعات الخليج 365 - واس

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وزاد الطلب على المعدن الأصفر بفعل تنامي المخاوف حيال سلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم:

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % ليسجل 1792.42 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0636 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مانسبته 0.3 % ليصل إلى 1793.50 دولاراً.

معادن نفيسة: 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.5 % ليستقر عند 23.75 دولاراً للأوقية، بينما وصل البلاتين إلى 1008.60 دولارات مرتفعاً بنسبة 1.1 % .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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