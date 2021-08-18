ارتفاع أرباح حديد وطني الفصلية إلى 30 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة وطني للحديد والصلب “حديد وطني”، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 63.77% في النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 30 مليون ريال، مقارنة بنحو 18.32 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

ارتفاع صافي الربح:

وقالت حديد وطني في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح للنصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى نمو حجم المبيعات وانخفاض المصاريف التمويلية على الرغم من انخفاض هوامش الربحية للفترة الحالية وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 56.38% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى 322.02 مليون ريال، مقابل 205.92 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

نمو الأرباح:

وكانت النتائج المالية السنوية لعام 2020، أظهرت نمو أرباح “حديد وطني” بنسبة 5.7%، لتصل إلى 31 مليون ريال، مقابل 29.4 مليون ريال خلال عام 2019.

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