، "مخاوف دلتا".. أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها في أسبوعين ،

محمد بن مسعود - الدمام - مدفوعاً بتباطؤ اقتصادي عزّزه انخفاض مبيعات التجزئة في أمريكا

صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزّز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعد ملاذاً آمناً بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1792.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1793.50 دولار.

وقال جيفري هالي؛ كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس في التعافي العالمي.. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب مزيداً من الشراء الباحث عن الملاذ.

"لكن الذهب، وفق رويترز، يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و1850 دولاراً.. مصير الذهب ستقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وما إذا كانت ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر".

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزّز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي عُقد في يوليو، والمقرر نشره في وقت لاحق اليوم، لاستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي الأمريكي لخفض سياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.75 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1008.60 دولار.

وزاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين الذي سجّله أمس الثلاثاء.