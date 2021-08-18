، رئاسة الحرمين: أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً ،

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أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً، وفق "الإخبارية".
وكان قد أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر؛ أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثّفت جهودها وبرامجها لتواكب عملية توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أعدت خططاً محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلاً وتمكيناً لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئاسة تستقبل يومياً ما يصل إلى (٦٠) ألف معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتَي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 11:27 AM
أعدت خططاً محكمة وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهمرئاسة الحرمين: أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً
أكّدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً، وفق "الإخبارية".
وكان قد أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر؛ أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثّفت جهودها وبرامجها لتواكب عملية توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها، مبيناً أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ أعدت خططاً محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلاً وتمكيناً لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئاسة تستقبل يومياً ما يصل إلى (٦٠) ألف معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتَي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.
، رئاسة الحرمين: أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير الحرم 10 مرات يومياً ،
المصدر : الخليج 365
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