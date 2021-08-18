محمد بن مسعود - الدمام - شملت الأسواق والمراكز للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية نفذت أمانة منطقة نجران -ممثلة في بلدية شمال نجران- خلال اليومين الماضيين، 106 جولات رقابية شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الصحة العامة، وضبط 34 مخالفة بلدية، وإنذار 11 منشأة بضرورة التقيد بالإجراءات البلدية النظامية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز الاتصال الموحد 940. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 11:09 AM شملت الأسواق والمراكز للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا نفذت أمانة منطقة نجران -ممثلة في بلدية شمال نجران- خلال اليومين الماضيين، 106 جولات رقابية شملت الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق منشأتين غير ملتزمتين بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الصحة العامة، وضبط 34 مخالفة بلدية، وإنذار 11 منشأة بضرورة التقيد بالإجراءات البلدية النظامية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والوقائية، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفة عبر وسائل التواصل الرسمية أو من خلال مركز الاتصال الموحد 940. الكلمات المفتاحية ، نجران.. 106 جولات رقابية على المنشآت تنتهي بضبط 34 مخالفة و11 إنذارًا ،

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