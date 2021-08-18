شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة استعراض شبان لمهاراتهم في القفز من مرتفعات الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة متابعة سياح من الجنسية الأمريكية بدهشة وانبهار لمهارات شبان من المملكة في القفز من المرتفعات إلى مياه الأودية في محافظة الأفلاج.

وكشف الفيديو، عن اصطفاف السياح، على أعلى قمة جبلية مرتفعة لمراقبة عدد من المواطنين الشبان والكبار أثناء ممارسة السباحة في أحد الأودية في الأفلاج.

وأظهر الفيديو، حديث موثقه لأحد الأشخاص، حيث قال: "وريهم مهاراتك يا أبو عبدالرحمن" ، ثم قام بالإشارة إلى السياح ، وقال لهم: "جود.. جود" .