اخبار السعوديه

شاهد.. لحظة استعراض شبان لمهاراتهم في القفز من مرتفعات الأفلاج

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة استعراض شبان لمهاراتهم في القفز من مرتفعات الأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة متابعة سياح من الجنسية الأمريكية بدهشة وانبهار لمهارات شبان من المملكة في القفز من المرتفعات إلى مياه الأودية في محافظة الأفلاج.

وكشف الفيديو، عن اصطفاف السياح، على أعلى قمة جبلية مرتفعة لمراقبة عدد من المواطنين الشبان والكبار أثناء ممارسة السباحة في أحد الأودية في الأفلاج.

وأظهر الفيديو، حديث موثقه لأحد الأشخاص، حيث قال: "وريهم مهاراتك يا أبو عبدالرحمن" ، ثم قام بالإشارة إلى السياح ، وقال لهم: "جود.. جود" .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا