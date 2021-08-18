شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الكهرباء: 3 شروط لتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، شروط يجب توافرها في حالة الرغبة بتركيب عداد كهرباء مستقل للوحدة السكنية.

وذكرت الهيئة أنه يمكن تزويد المنشأة السكنية بأكثر من عداد كهرباء، وذلك في حالة ثبوت أنها مكوّنة من عدة وحدات مستقلة بناءً على رخصة البناء.

وأضافت أن ذلك وفقًا للشروط وهي "وجود مدخل مستقل عن الوحدات الأخرى، ووجود غرفة ومطبخ ودورة مياه، ووجود درَج مستقل في حالة تعدد الأدوار".