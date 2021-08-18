تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تتأثر بالأمطار والسحب الرعدية والرياح.. الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد 4 مناطق بالمملكة، أمطارًا وسحبًا رعدية ورياحًا نشطة وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الأربعاء، إضافة لوجود تدنّ في مدى الرؤية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق جازان «الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، المجاردة، النماص، بارق، تنومة» والباحة «العقيق، القرى، المندق، الباحة، بلجرشي، بني حسن» تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

فيما تتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق عسير «رجال المع، محايل» والباحة «الحجرة ، المخواة، قلوة» وجازان «أبو عريش، احد المسارحة، بيش، جازان، صامطة، صبيا» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، ميسان، الكامل».

وهناك رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على «الخرمة، المويه، تربة، رنية» بمنطقة مكة المكرمة.