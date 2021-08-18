كمين «الجيش اليمني» يُسقط 15 متمردًا حوثيًّا في مأرب

الرياض - محمد عبدالله - نجحت قوات الجيش اليمني، في إلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، وذلك خلال كمين محكم نُفذ في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.

ووفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، فإن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 15 حوثيًا أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة بجبهة المشجح، وتمكنت مدفعية الجيش من تدمير طاقم كان قد أوصل تلك العناصر إلى أقرب نقطة من الموقع قبل أن تقع في كماشة الجيش الوطني.

وكانت غارات لطيران تحالف دعم الشرعية، ‏قد نالت من مجاميع حوثية مما يعرف بـ "كتيبة ‎الحسين"، الإثنين، غرب مأرب.

وذكرت مصادر ميدانية، أن ميليشيات الحوثي دفعت بمجاميع من قوات النخبة في كتيبة الحسين ذات التدريب الإيراني إلى جبهة رحبة في محاولة لتحقيق تقدم ميداني، بحسب ما ذكره موقع "الساحل الغربي" اليمني.

وأضافت أن الغارات المركزة لطائرات تحالف دعم الشرعية كانت كفيلة بسحق تلك المجاميع مع معداتها القتالية.

وأكدت أن من بين القتلى قيادات حوثية كانت تقود الهجوم، بدون ذكر تفاصيل عن رتبها العسكرية المنتحلة.