الأمير عبدالعزيز بن طلال يؤكد دعمه لمسيرة عمل المجلس العربي للطفولة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية، استمرار دعمه لعمل المجلس، واستكمال المسيرة التنموية التي بادر بها والده الراحل الأمير طلال بن عبدالعزيز المؤسس، وذلك بنفس الروح والحماس مع السعي نحو استمرار تطويرها بما يتماشى مع المستجدات والظروف الراهنة، واتباع نهج الحوار والنقاش مع العاملين بالمجلس من خلال الاجتماعات الدورية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي والعاملين بالمجلس.

واطلع سموه على سير العمل بالمجلس في الفترة الماضية وتوجهاته المستقبلية الرامية إلى استمرار مواجهة تداعيات جائحة كورونا على حقوق الطفل، والتحول الرقمي، وبناء الشراكات.

كما اطلع على تنفيذ الخطة الاستراتيجية القائمة على تطبيق نموذج "تربية الأمل" الذي يهدف إلى تنمية وعي الطفل وإيقاظ ذاته المبدعة وإطلاق طاقاته الإنسانية وبناء قدراته لمساعدته على العيش الكريم بما يحقق المواطنة الإيجابية ويمكّنه من دخول مجتمع المعرفة والثورة الصناعية الرابعة.

وجرى خلال الاجتماع أيضًا مناقشة محاور عمل المجلس الحالية ومنها تنمية الطفولة المبكرة والمرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي وجائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في قضايا الطفولة والتنمية ودراسة جاهزية الطفل العربي لعصر الثورة الصناعية.