أخبار السعودية اليوم.. 9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. وتحذير من «المتحورات»

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء، حيث أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (569) حالة مؤكدة وتعافي (704) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6502) حالة منها (1295) حالة حرجة، وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539698) حالة وحالات التعافي (524765) حالة, فيما تم تسجيل (12) حالة وفاة؛ ليصل الإجمالي إلى (8431) حالة، وإلى التفاصيل:

9 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. ترقيات وتفويضات.. و4 وزارات تحمي مجاري الأودية والشعاب

عقد مجلس الوزراء، اجتماعه، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

بالفيديو.. الحرم المكي يبدأ استقبال المحصنين من الفئة العمرية 12 عامًا

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء استقبال الزوار المحصنين من الفئة العمرية 12 عامًا فيما فوق، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين عبر موقع «تويتر» مقطع فيديو، يوثق استقبال الزوار من الفئة العمرية المذكورة، وذلك بشرط التحصين.

بالفيديو.. خبير يتوقَّع ارتفاعًا في أسعار المدارس الأهلية بعد «العودة الحضورية»

قال الخبير في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال الدكتور عبد الله الخرماني، إننا سنشهد ارتفاعا في أسعار المدارس الأهلية، لتعويض العامين الماضيين، مرجحًا أن تضع وزارة التعليم بعض الضوابط للتحكم بالأسعار، موضحًا أن الحركة الاقتصادية أشمل من المدارس الأهلية وتشمل التنقلات والبيع والشراء، وكذلك المزاج العام للطلاب، لذلك جاء قرار العودة الحضورية للمدراس، لإنعاش الحركة الاقتصادية والمجتمعية.

تهور قائد مركبة على «طريق خريص» في الرياض ينتهي بإلقاء القبض عليه

ضبط رجال المرور، قائد مركبة يقود بطريقة متهورة على طريق خريص في الرياض، وتفاعل المرور، مع بلاغ بشأن الواقعة، بعدما طالب مقدم البلاغ بالرجوع للكاميرات على طريق خريص، موثقا بلاغه بمقطع فيديو.

إعطاء 32.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا بالسعودية.. و11.4 مليون أخذوا الجرعتين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد جرعات لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية إلى 32.4 مليون، وقالت الوزارة إن 11.4 مليون شخص تلقوا جرعتين.

5 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا في 24 ساعة

تصدرت 5 مدن سعودية، حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ «24» ساعة الماضية، وسجلت الرياض 86 حالة، وجدة 72، والطائف 38، ومكة المكرمة 24، وأبها 23 حالة تعاف جديدة.

«مستشار تربوي»: آلية محددة لاستفادة الطلاب والطالبات «غير المحصنين»

قال المستشار التربوي عبد اللطيف الحمادي، إنَّ عودة الطلاب والطالبات الذين لم يكملوا جرعتي لقاح كورونا تكون عن بعد، مضيفًا أن الطلاب الذين لم يكملوا جرعتي اللقاح يمكن للمعلم الشرح لهم - عن بعد - بحيث يتمكنوا من سماعه عبر المنصة الإلكترونية، فضلًا عن قنوات «عين» والدروس المستمرة فيها على مدار الساعة.

وزارة الصحة تجدد التحذير من «الفيروسات المتحورة».. وتوجه «نصيحة وقائية»

حثت وزارة الصحة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من «المتحورات سريعة الانتشار»، وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق «توكلنا» للحصول على اللقاح.

النيابة العامة تؤكد امتيازات «المؤلف»: 4 حقوق يتصدرها «النشر بدون اسم»

جددت النيابة العامة التأكيد على امتيازات وحقوق المؤلف والسُلطات الأدبية الحصرية تجاه مصنفه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يُعزّز روح المنافسة للعمل الإبداعي، ويُسهم في نشر العلوم والثقافة الملهمة، والاستثمار الفعَّال للعقول، موضحة أن أن المؤلف من حقه نسبة المصنف إليه أو نشره باسم مستعار أو بدون اسم، والاعتراض على أي تعدٍ على مصنفه، ومنع أي حذف أو تغيير أو إضافة أو تحريف أو تشويه أو كل مساس آخر بذات المصنف، ويحق للمؤلف إدخال ما يراه من تعديل أو إجراء أي حذف على مصنفه، وسحب مصنفه من التداول.

«طقس الأربعاء»: أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق سعودية

توقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن طقس غد الأربعاء، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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