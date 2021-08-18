«أبشر» توضح 3 خطوات إلكترونية للاستعلام عن رقم الحدود

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر» التابعة لوزارة الداخلية عن طريقة الاستعلام عن رقم الحدود، وذلك لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية.

وأوضح الحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع «تويتر»، خطوات الاستعلام عن رقم الحدود والتي جاءت كالآتي:

الدخول إلى منصة أبشر.

استعلامات.

الاستعلام عن رقم الحدود.

وأشارت منصة أبشر إلى أن الخدمة لا تتطلب تسجيل الدخول إلى منصة أبشر؛ حيث تمكن الخدمة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين إلى المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن رقم الحدود المسجل بنظام الجوازات.

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