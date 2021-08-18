الحصيني يتوقع طقس الـ48 ساعة: أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون الأجواء اليوم الأربعاء، حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، وذلك بداية من اليوم الأربعاء وحتى غدًا الخميس.

أجواء حارة نهارًا:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن الأجواء المتوقعة من اليوم الأربعاء 1/10 لصباح الخميس 1443/1/11هـ، أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجراً والحرارة حول معدلاتها السنوية.

وتابع: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة والربع الخالي، والإمارات وعمان واليمن ورياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد أن تمتد الحالة حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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