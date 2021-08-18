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تطبيق توكلنا: تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى يتم عن طريق الصحة

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شكرا لقرائتكم تطبيق توكلنا: تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى يتم عن طريق الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

تطبيق توكلنا: تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى يتم عن طريق الصحة

أوضح خطوات حجز موعد لقاح

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد تطبيق توكلنا أن تعديل الحالة الصحية إلى مستثنى يتم عن طريق وزارة الصحة ويمكن التواصل مع وزارة الصحة 937.

حجز موعد لقاح كورونا: 

كما لفت توكلنا إلى خطوات حجز موعد لقاح كورونا، والتي جاءت كالآتي:

– توجه إلى الخدمات، من الخدمات الصحية اختر لقاح كورونا.

– حدد المستفيد سواء المستخدم أو أحد تابعيه أو أحد المكفولين، اختر حجز موعد لقاح كورونا.

– أجب عن الأسئلة الصحية.

– اختر مركز التطعيم والوقت.

– أكد الموعد.
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