رفع 361 سيارة مهملة وتالفة في مكة المكرمة خلال يومين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

واصلت وكالة البلديات في منطقة مكة المكرمة جهودها في رفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من المحاور والشوارع الرئيسية.

رفع 361 سيارة:

وأعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم رفع 361 سيارة مهملة وتالفة وهياكل من المحاور والشوارع الرئيسية إضافة إلى 150 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها وذلك بعد انتهاء مهلة الـ٧ أيام من وضع الملصق التحذيري.

وتأتي تلك الجهود خلال يومين في نطاق البلديات الفرعية.



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