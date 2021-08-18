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رفع 361 سيارة مهملة وتالفة في مكة المكرمة خلال يومين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

رفع 361 سيارة مهملة وتالفة في مكة المكرمة خلال يومين

150 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

واصلت وكالة البلديات في منطقة مكة المكرمة جهودها في رفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من المحاور والشوارع الرئيسية.

رفع 361 سيارة: 

وأعلنت أمانة منطقة مكة المكرمة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم رفع 361 سيارة مهملة وتالفة وهياكل من المحاور والشوارع الرئيسية إضافة إلى 150 سيارة تم نقلها من قبل ملاكها وذلك بعد انتهاء مهلة الـ٧ أيام من وضع الملصق التحذيري.

وتأتي تلك الجهود خلال يومين في نطاق البلديات الفرعية.

رفع 361 سيارة مهملة وتالفة في مكة المكرمة خلال يومين - متابعات الخليج 365 رفع 361 سيارة مهملة وتالفة في مكة المكرمة خلال يومين - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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