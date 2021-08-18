انخفاض أسعار النفط اليوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

حافظت أسعار النفط على المستويات المنخفضة التي سجلتها أمس الثلاثاء، والتي أتت لرابع جلسة على التوالي مدفوعة بالمخاوف المتصاعدة من أن انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا قد يعيق تعافي الاقتصادات الرئيسية، مما قد يعرض للخطر انتعاش استهلاك الطاقة.

خام غرب تكساس:

وتم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 67 دولارًا للبرميل، اليوم الأربعاء في نيويورك، بعد تراجعه بنسبة 4% تقريبًا في أطول سلسلة خسائر منذ مارس، فيما يتداول برنت تحت 70 دولاراً للبرميل.

من بين البيانات الأخيرة، تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية في يوليو بأكثر من المتوقع، وتباطأ النشاط الاقتصادي الصيني خلال الشهر الماضي. وقد أدى ذلك إلى النفور من المخاطرة، كما أضر صعود الدولار بأسعار السلع الأساسية.

انخفاض مخزونات أمريكا:

مع ذلك، يبدو أن مخزونات النفط الخام الأميركية في انخفاض.

وقد أفاد معهد البترول الأميركي الممول من قبل القطاع، أن المخزونات تراجعت بمقدار 1.16 مليون برميل الأسبوع الماضي، بما في ذلك السحب من مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، أوكلاهوما، وفقًا لأشخاص مطلعين على البيانات. كما تقلصت إمدادات البنزين بنحو مليوني برميل.

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