الكثيري تتحول إلى الربحية في الربع الثاني بـ3.1 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحولت شركة الكثيري القابضة إلى الربحية في الربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة عند 3.1 مليون ريال، مقابل تكبد خسارة بـ1.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

ارتفاع الأرباح:

وارتفعت أرباح الكثيري في نصف السنة الأول بواقع 212% إلى 7.3 مليون ريال، من 2.3 مليون ريال في الستة أشهر الأولى من عام 2020، بحسب بيان للشركة على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء.

زيادة الإيرادات:

وعزت الشركة التحول إلى الربحية الفصلية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن ارتفاع المبيعات والتخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المملكة.

وأوضحت أيضاً في بيانها أن ارتفاع صافي الربح خلال النصف الأول من العام يعود إلى نفس الأسباب.

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