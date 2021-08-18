الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

أمطار رعدية على الباحة حتى التاسعة

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تتضمن أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

تفاصيل الحالة:

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة , ومحافظات,العقيق , والقرى , والمندق , وبلجرشي , وبني حسن , والأجزاء المجاورة لها.

طقس اليوم:

وتوقع مركز الأرصاد أن يكون الطقس مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد أن تمتد الحالة حتى مرتفعات المدينة المنورة.

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