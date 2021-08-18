، صُدَف لا تحدث إلا في الأفلام.. شاهد شيئًا مفزعًا على جسم "طائرة كابل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - هذه لحظة سقوط شخصين من طائرة فوق المطار

في صُدَف لا تحدث إلا في الأفلام، ووسط الأزمة التي تشهدها أفغانستان، التقط رواد مواقع التواصل الاجتماعي شيئًا مفزعًا ظهر على جسم طائرة عسكرية أمريكية في مطار العاصمة كابل؛ حيث تركزت الأنظار على الرقم على الطائرة التي كانت محور اهتمام وسائل الإعلام في العالم خلال اليومين الماضيين، وربطوا الرقم بالحدث الذي كان وراء غزو الولايات المتحدة لأفغانستان.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، فقد شهد مطار كابل فوضى عارمة، الاثنين، واحتشد آلاف الأفغان على مدرجه رغبةً في الفرار من البلاد، بعد سيطرة حركة طالبان عليها.

وتجمهر المئات حول طائرة شحن عسكرية أمريكية من طراز "سي 17"، كانت تهم بالإقلاع إلى قاعدة العديد في قطر، محاولين التشبث بها والرحيل معها إلى خارج أفغانستان، متجاهلين الخطر الذي يهددهم.

لكن الطائرة التي كانت محور أبرز أحداث أفغانستان خلال الأيام الماضية، حملت رقم "1109" كجزء من رقمها التسلسلي، وهو ما قرأه البعض "09- 11" أو الحادي عشر من سبتمبر، تاريخ الهجمات الإرهابية التي استهدفت واشنطن ونيويورك عام 2001، وكانت سببًا رئيسيًّا في قرار الولايات المتحدة غزو أفغانستان.

ووقعت الهجمات عندما استولى انتحاريون على 4 طائرات ركاب أمريكية، واستخدموها كصواريخ لإصابة أهداف بارزة في أهم مدينتين أمريكيتين.

وصدمت طائرتان برجيْ مبنى التجارة العالمي في نيويورك؛ مما أسفر عن مقتل الآلاف، في هجوم يُعد أحد أكثر الأحداث رعبًا في القرن الحادي والعشرين.

وفي جزء من الفيديو، يظهر كيف تمكن بعض الأفغان بالفعل من التعلق بالطائرة قبل تحليقها؛ لكن السقوط القاتل كان مصيرهم بعد دقائق قليلة، وقد ظهر شخصان وهما يسقطان من الطائرة المحلقة في لقطات مفزعة.