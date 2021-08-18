محمد بن مسعود - الدمام - فِرَق الإنقاذ تُواصل عمليات البحث تحت الأنقاض ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن. وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض. ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلًا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-18 ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن. وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:34 AM فِرَق الإنقاذ تُواصل عمليات البحث تحت الأنقاض فِرَق الإنقاذ تُواصل عمليات البحث تحت الأنقاض ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب هايتي السبت الماضي، إلى 1941 قتيلًا حتى الآن. وأعلنت الحماية المدنية لدى هايتي، أن الزلزال أوقع أكثر من 9900 جريح، وأدى إلى دمار أكثر من 60 ألف منزل؛ فيما واصلت فِرَق الإنقاذ عمليات البحث تحت الأنقاض. ، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال هايتي إلى 1941 قتيلًا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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