- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
وتابع الخبير أن المدارس الأهلية هي المستفيدة الأولى من قرار عودة الدراسة حضوريًا، متوقعًا أن تلجأ وزارة التعليم لوضع بعض الضوابط بشأن أسعار المدارس الأهلية.
توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية
التعليم قد تضع ضوابط بشأنها
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الخبير في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال، الدكتور عبدالله الخرماني، ارتفاع أسعار المدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار المدارس:
وقال الخرماني في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار المدارس الأهلية لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال جائحة كورونا الفترة الماضية.
ضوابط منتظرة:
وتابع الخبير أن المدارس الأهلية هي المستفيدة الأولى من قرار عودة الدراسة حضوريًا، متوقعًا أن تلجأ وزارة التعليم لوضع بعض الضوابط بشأن أسعار المدارس الأهلية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار