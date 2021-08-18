توقعات بارتفاع أسعار المدارس الأهلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير في إدارة المشاريع وتطوير الأعمال، الدكتور عبدالله الخرماني، ارتفاع أسعار المدارس الأهلية خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع أسعار المدارس:

وقال الخرماني في تصريحات إلى قناة الإخبارية، إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعًا في أسعار المدارس الأهلية لتعويض الخسائر التي لحقت بها خلال جائحة كورونا الفترة الماضية.

ضوابط منتظرة:

وتابع الخبير أن المدارس الأهلية هي المستفيدة الأولى من قرار عودة الدراسة حضوريًا، متوقعًا أن تلجأ وزارة التعليم لوضع بعض الضوابط بشأن أسعار المدارس الأهلية.

شارك الخبر