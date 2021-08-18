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قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: الأجواء المتوقعة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء لصباح غد الخميس، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، والحرارة حول معدلاتها السنوية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (عسير، وجازان، والباحة، والربع الخالي)، والإمارات، وعمان، واليمن.
وتابع: رياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:42 AM
متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة ورياح على مرتفعات عسير وجازانمن اليوم حتى صباح الخميس.. الحصيني يتوقع طقس الساعات القادمة
قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: الأجواء المتوقعة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء لصباح غد الخميس، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، والحرارة حول معدلاتها السنوية.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (عسير، وجازان، والباحة، والربع الخالي)، والإمارات، وعمان، واليمن.
وتابع: رياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية.
، من اليوم حتى صباح الخميس.. الحصيني يتوقع طقس الساعات القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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