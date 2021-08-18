، من اليوم حتى صباح الخميس.. الحصيني يتوقع طقس الساعات القادمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة ورياح على مرتفعات عسير وجازان

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: الأجواء المتوقعة -إن شاء الله- من اليوم الأربعاء لصباح غد الخميس، أجواء حارة نهارًا ومعتدلة فجرًا، والحرارة حول معدلاتها السنوية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات: (عسير، وجازان، والباحة، والربع الخالي)، والإمارات، وعمان، واليمن.

وتابع: رياح متوسطة على الغربية وجنوب الشرقية.