محمد بن مسعود - الدمام - هجوم على كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا. وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفرة النيجيرية محمد شيهو في بيان أمس: إن عددًا كبيرًا من المسلحين هاجموا كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا بولاية زمفرة يوم الأحد الماضي ليلًا؛ لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أسر المهاجمون 15 طالبًا وأربعة موظفين. وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين خلال عملية تمشيط في المناطق المحيطة. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:32 AM هجوم على كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة أعلنت الشرطة النيجيرية عن مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا. وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية زمفرة النيجيرية محمد شيهو في بيان أمس: إن عددًا كبيرًا من المسلحين هاجموا كلية الزراعة والعلوم الحيوانية في منطقة باكورا بولاية زمفرة يوم الأحد الماضي ليلًا؛ لكن قوات الأمن تصدت لهم، كما أسر المهاجمون 15 طالبًا وأربعة موظفين. وأضاف المتحدث أن أفراد الشرطة أنقذوا ثلاثة موظفين خلال عملية تمشيط في المناطق المحيطة. الكلمات المفتاحية ، نيجيريا.. مقتل شرطي وشخصين آخرين في هجوم مسلح بولاية زمفرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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