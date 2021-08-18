، كورونا في 4 دول.. 1805 حالات بكوريا الجنوبية و112 بمصر و28 بالصين و6 بنيوزيلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، تسجيل 1805 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 228657 إصابة.

وأفادت بأن البلاد سجّلت 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2178 وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 28 إصابة جديدة بكوفيد-19، الثلاثاء، انخفاضاً من 42 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية، وهو العدد نفسه الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيس حتى يوم الثلاثاء 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 وفاة.

مصر

سجّلت مصر 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و5 حالات وفيات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة لديها 285577 من ضمنهم 234449 حالة تمّ شفاؤها، و16630 حالة وفاة.

نيوزيلندا

سجّلت نيوزيلندا ست حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا اليوم، غداة دخولها في إغلاق مفاجئ في أعقاب رصد أول إصابة تنتقل داخلياً منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن؛ في مؤتمر صحفي، إن الحالات الست الجديدة كلها مرتبطة بحالة في أوكلاند تمّ الإعلان عنها أمس الثلاثاء.