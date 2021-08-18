محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:25 AM كورونا .. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية أمس الثلاثاء، أن المكسيك سجلت 14814 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 و877 وفاة. وبهذا يصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و123252 والوفيات إلى 249529. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. المكسيك تسجل 14814 حالة إصابة جديدة و877 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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