محمد بن مسعود - الدمام - سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:23 AM خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا سجّلت البرازيل 37613 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 1106 وفيات. وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 20.416.183، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 570598. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 37613 إصابة جديدة و1106 وفيات بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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