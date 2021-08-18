شكرا لمتابعة خبر عن سائحة بريطانية تشيد بما رأته في المزاد الدولي للصقور: "حدث منظم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أعربت سائحة بريطانية عن إعجابها بما شاهدته خلال زيارتها للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور.

وقالت السائحة شيلا إنها تعيش في جدة وتستمتع بالسفر في جميع أنحاء المملكة قائلة: الأمر بالنسبة لي ليس مجرد التقاط صورة بل محاولة لمشاركة الناس بالقصص والثقافة وكل ما أراه حولي.

وأشارت شيلا إلى أنها جاءت إلى المزاد ليس للتعرف فقط عن الصقور بل كذلك عن المنتجين والمشترين وهواة الصقور، وما الذي يجذبهم للصقارة ولماذا يشترون الصقور.

وتابعت :لقد تعلمت من وجود ركن " برنامج هدد " في المعرض إنهم يهتمون بالحياة البرية في هذا البلد وكل الأشياء الطبيعية معمة جدا.

واستكملت : المملكة بلد مدهش للغاية وكلما تعلمت عنه الكثير أدركت أني في حاجة لمعرفة المزيد، حيث وصفت المزاد بالمنظم جيداً والمفتوح للجميع، والذي يطلعك على كم الثقافة الموجودة في هذه البلاد.