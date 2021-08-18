شكرا لمتابعة خبر عن وفاة ممرضة حامل متأثرة بكورونا في الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

توفيت ممرضة في الطائف، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا ، وذلك بعد 45 يوما قضتها بالمستشفى لتلقي العلاج.

وكان زوج الممرضة قد طالب الجهات المسؤولة بمحاسبة المتسبب في إلزامها بالعمل والكشف عن مرضى فيروس كورونا، رغم كونها كانت حاملا وتعاني من سمنة مفرطة.

ووصف الزوج ما تعرضت له زوجته المتوفاة بـ "الخطأ الإداري"، حيث لم يتم مراعاة ظروفها الصحية بحسب عكاظ.

ومن جانبه أكد متحدث صحة الطائف سراج الحميدان أن صحة الطائف حريصة على سلامة جميع العاملين، موضحا أن الشكوى التي تقدم بها الزوج تمت إحالتها لإدارة الالتزام للنظر فيها.