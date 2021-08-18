رئيس هيئة أركان الجيش السعودي يلتقي نظيره الباكستاني بـ«إسلام أباد»

الرياض - محمد عبدالله - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، كلًا على حدة، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو.

وبحث رئيس هيئة الأركان العامة خلال اللقاءات عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين بباكستان نواف المالكي والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لرئيس هيئة الأركان العامة وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.