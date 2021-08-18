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أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام

أكد أن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية

متابعات الخليج 365 - تبوك

بادل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، عددًا من شباب محافظة حقل والمتنزهين الذين التقاهم على كورنيش المحافظة الشمالي، مساء يوم أمس الثلاثاء، الاعتزاز بما تحقق في المحافظة من نموٍّ ورخاء، مؤكدًا أن الإنسان السعودي هو كنز هذا الوطن العظيم، لما يتمتع به من تميز وحماس، علاوةً على إبداعه ودقته في عمله.

أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365

نقلة نوعية: 

وقال أمير تبوك: إن محافظة حقل مقبلة على نقلة نوعية وكبيرة شأنها شأن كل مدن ومحافظات المنطقة الساحلية، لما تضمه مشاريع رؤية 2030 العملاقة فيها، داعيًا إياهم وأبناء وبنات المنطقة للاستفادة من تلك المشاريع وفرصها الاستثمارية والوظيفية والتدريبية وبرامج الابتعاث فيها، مؤكدًا أن ما يُعمل في منطقة ما، سوف تستفيد منه باقي مناطق المملكة.

أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365

وطن تحقيق الأحلام:

وأضاف: أنتم في وطن تحقيق الأحلام، وبالرغم مما جرى على العالم وتأثر به جراء جائحة لم تتوقف المشاريع في وطنكم ولا الفرص وذلك بفضل الله ثم الجهود التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، داعيا إياهم إلى استغلال الفرص المتاحة في هذا الوطن والعمل عليها، والتمسك بديننا الحنيف وعادات المملكة القيمة، والحرص على هذه البلاد العظيمة.

وكان أمير منطقة تبوك قد قام بجولة تفقدية لأحياء وشوارع المحافظة، مطلعًا على ما تعيشه حقل بإنسانها والمكان من نهضة وتقدم.

أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365 أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365 أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365 أمير تبوك للشباب: أنتم في وطن تحقيق الأحلام - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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