شكرا لمتابعة خبر عن رسالة نورة بنت عبدالرحمن بن مساعد في عيد ميلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تلقى الأمير عبد الرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، عدد من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق يوم 18 أغسطس.

واحتفلت نورة بنت عبد الرحمن بن مساعد، بعيد ميلاد والدها، موجهة له رسالة قالت خلالها: "أكبر نعمة في حياتي، وسندي بعد الله سبحانه وتعالى وأقرب من لي في هالدنيا".

وتابعت: "كل عام وانت بخير وصحة وسلامة، وكل عام وحنا فيك بخير، الله يحفظك ويطول عمرك بطاعته ويخليك لي، ويسعدك أضعاف ما تسعد كل اللي حولك يا أكرم من عرفت وأغلى عطايا الرحمن، أحبك".