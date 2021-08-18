المرور السعودي: إغلاق طريق «وادي وج» جزئيًا من 9 محرم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور محافظة الطائف، إغلاق طريق وادي وج جزئيًا، من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ، إلى يوم ٢٨ من الشهر نفسه.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تنوه إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية بأنه سيتم إغلاق طريق وادي وج جزئيًا، من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت».

وأضاف: «ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ وحتى ٢٨ محرم ١٤٤٣هـ، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق».

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