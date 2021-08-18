اخبار السعوديه

المرور السعودي: إغلاق طريق «وادي وج» جزئيًا من 9 محرم

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أعلن مرور محافظة الطائف، إغلاق طريق وادي وج جزئيًا، من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت، ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ، إلى يوم ٢٨ من الشهر نفسه.

وقال الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع «تويتر»: «تنوه إدارة مرور محافظة الطائف بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية بأنه سيتم إغلاق طريق وادي وج جزئيًا، من نقطة الالتقاء مع شارع حسان بن ثابت».

وأضاف: «ابتداءً من ٩ محرم ١٤٤٣هـ وحتى ٢٨ محرم ١٤٤٣هـ، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع، وتهيب باستخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق».

اقرأ أيضًا:

مرور جدة: إغلاق طريق الأمير ماجد كاملًا بدءًا من الخميس المقبل

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا