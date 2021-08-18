عاجل | مخالفات جدة تفوق 11 منطقة

فاقت محلات جدة المخالفة مخالفات 11 منطقة ممثلة في: حفر الباطن، والطائف، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، وحائل، والجوف، والقصيم، والشرقية، وجازان، وتبوك مجتمعة، والتي لم تتجاوز 95 ألف محل مخالف، فيما بلغ عدد المحلات المخالفة في جدة وحدها 102.909 ألف محل.

نشاطات التفتيش

وكشفت إحصائية نشاطات التفتيش لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، إجمالي عدد المحال التي تم التفتيش عليها والتي تبلغ 1.325.537 محلا، وعدد العاملين 1.286.624 عاملا، وبلغ عدد المحلات المخالفة 345.711 ألفا، والمغلقة 66.386 ألفا، ومجموع الإنذارات 221.027 إنذارا، والغرامات المالية 292.531 غرامة.

زيارات تفتيشية

ونفذت أمانات المملكة العام الماضي 1.557.907 زيارة تفتيشية مجدولة، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية عن طريق الشكاوى 113.195 زيارة، ومنحت الأمانات 812.308 تراخيص لمحلات الصحة العامة، وبلغ عدد الشهادات الصحية 1.307.035 شهادة صحية.

مخالفات وغرامات

واستحوذت جدة على النصيب الأكبر في عدد المحال المخالفة والمغلقة، والغرامات المالية، والإنذارات، وكذلك عدد العاملين، حيث بلغ عدد المحال المخالفة 102.909 محلا، تليها الأحساء بــ53.115، والرياض ثالثا بــ36.324، وعسير رابعا بــ32.295، وجازان خامسا بــ23.090 محلا.

وحلت جدة أولا في عدد الغرامات المالية بــ98.995 غرامة، والأحساء بــ53.833، وجازان ثالثا بــ24.934 ، وعسير رابعا بــ24.896 غرامة، ومكة خامسا بــ17.073.

تفتيش وإغلاق

وبينت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفتيش 1.325.537 محلا، وتصدرت الرياض عدد المحال التي تم التفتيش عليها بــ278.570، وحلت جدة ثانيا بــ195.532، وعسير ثالثا بــ92.301 ، والقصيم رابعا بــ91.774 ، والشرقية خامسا بــ90.418 محلا.

وأغلقت نشاطات التفتيش 66.386 محلا، وتصدرت جدة أكثر المحال المغلقة بــ44.645، وعسير ثانيا بــ6094، والرياض ثالثا بــ2545، والأحساء رابعا بــ2174، والمدينة المنورة خامسا بــ2036 محلا مغلقا.

1.2 مليون عامل

وبلغ عدد العاملين بالمحلات 1.286.624 عاملا، وحازت جدة على أكثر العاملين بالمحلات بــ320.215 عاملا، وجاءت عسير ثانيا بــ125.311 عاملا، وجازان ثالثا بــ103.332 عاملا، بينما جاءت الرياض رابعا بــ103.091 عاملا، والشرقية خامسا بــ102.604. وجاءت نجران أقل المناطق في عدد العاملين بالمحلات بــ9298 عاملا.

المحلات والعاملون

1.325.537 محلا جرى تفتيشها

1.286.624 عاملا

345.711 محلا مخالفا

66.386 محلا مغلقا

221.027 إنذارا

292.531 غرامة مالية

1.557.907 تفتيش مجدول

113.195 تفتيشا نتيجة شكاوى

الرياض الأكثر في عدد المحال المفتشة

جدة تتصدر المخالفات والغرامات والإنذارات والعاملين

أكثر المحال المخالفة بالمدن والمناطق

جدة102909 محلات

الأحساء53115 محلا

الرياض36324 محلا

عسير32295 محلا

جازان23090محلا

الأكثر في الغرامات المالية

جدة98995محلا

الأحساء53833محلا

جازان24934 محلا

عسير24896محلا

مكة17037محلا

الأقل في العاملين

نجران9298 عاملا

حفر الباطن20126 عاملا

الجوف25290 عاملا

الطائف25393 عاملا

الأحساء26407 عمال