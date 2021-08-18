عاجل | مخالفات جدة تفوق 11 منطقة

نشاطات التفتيش
وكشفت إحصائية نشاطات التفتيش لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، إجمالي عدد المحال التي تم التفتيش عليها والتي تبلغ 1.325.537 محلا، وعدد العاملين 1.286.624 عاملا، وبلغ عدد المحلات المخالفة 345.711 ألفا، والمغلقة 66.386 ألفا، ومجموع الإنذارات 221.027 إنذارا، والغرامات المالية 292.531 غرامة.
زيارات تفتيشية
ونفذت أمانات المملكة العام الماضي 1.557.907 زيارة تفتيشية مجدولة، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية عن طريق الشكاوى 113.195 زيارة، ومنحت الأمانات 812.308 تراخيص لمحلات الصحة العامة، وبلغ عدد الشهادات الصحية 1.307.035 شهادة صحية.
مخالفات وغرامات
واستحوذت جدة على النصيب الأكبر في عدد المحال المخالفة والمغلقة، والغرامات المالية، والإنذارات، وكذلك عدد العاملين، حيث بلغ عدد المحال المخالفة 102.909 محلا، تليها الأحساء بــ53.115، والرياض ثالثا بــ36.324، وعسير رابعا بــ32.295، وجازان خامسا بــ23.090 محلا.
وحلت جدة أولا في عدد الغرامات المالية بــ98.995 غرامة، والأحساء بــ53.833، وجازان ثالثا بــ24.934 ، وعسير رابعا بــ24.896 غرامة، ومكة خامسا بــ17.073.
تفتيش وإغلاق
وبينت إحصائيات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تفتيش 1.325.537 محلا، وتصدرت الرياض عدد المحال التي تم التفتيش عليها بــ278.570، وحلت جدة ثانيا بــ195.532، وعسير ثالثا بــ92.301 ، والقصيم رابعا بــ91.774 ، والشرقية خامسا بــ90.418 محلا.
وأغلقت نشاطات التفتيش 66.386 محلا، وتصدرت جدة أكثر المحال المغلقة بــ44.645، وعسير ثانيا بــ6094، والرياض ثالثا بــ2545، والأحساء رابعا بــ2174، والمدينة المنورة خامسا بــ2036 محلا مغلقا.
1.2 مليون عامل
وبلغ عدد العاملين بالمحلات 1.286.624 عاملا، وحازت جدة على أكثر العاملين بالمحلات بــ320.215 عاملا، وجاءت عسير ثانيا بــ125.311 عاملا، وجازان ثالثا بــ103.332 عاملا، بينما جاءت الرياض رابعا بــ103.091 عاملا، والشرقية خامسا بــ102.604. وجاءت نجران أقل المناطق في عدد العاملين بالمحلات بــ9298 عاملا.
المحلات والعاملون
1.325.537 محلا جرى تفتيشها
1.286.624 عاملا
345.711 محلا مخالفا
66.386 محلا مغلقا
221.027 إنذارا
292.531 غرامة مالية
1.557.907 تفتيش مجدول
113.195 تفتيشا نتيجة شكاوى
الرياض الأكثر في عدد المحال المفتشة
جدة تتصدر المخالفات والغرامات والإنذارات والعاملين
أكثر المحال المخالفة بالمدن والمناطق
جدة102909 محلات
الأحساء53115 محلا
الرياض36324 محلا
عسير32295 محلا
جازان23090محلا
الأكثر في الغرامات المالية
جدة98995محلا
الأحساء53833محلا
جازان24934 محلا
عسير24896محلا
مكة17037محلا
الأقل في العاملين
نجران9298 عاملا
حفر الباطن20126 عاملا
الجوف25290 عاملا
الطائف25393 عاملا
الأحساء26407 عمال
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | مخالفات جدة تفوق 11 منطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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