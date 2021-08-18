شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات منتظمة لترخيص مراقبي الحركة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسعى الهيئة العامة للطيران المدني، إلى تطوير صناعة النقل الجوي وفقاً لأحدث النظم بما يتوافق مع المستجدات في صناعة الطيران على الصعيد الوطني والدولي، وتعمل على استمرار الحفاظ على أعلى معايير السلامة في المملكة، من خلال تحديث القوانين واللوائح، بما يتماشى مع تطورات قطاع الطيران عالميا، إلى جانب إجراء فحوصات منتظمة لترخيص مراقبي الحركة الجوية لضمان أعلى مستويات الأداء.

وتنفذ الهيئة برامج التدقيق على مزودي خدمات الملاحة الجوية وفق اللوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران المدني وأفضل الممارسات؛ لضمان توفير الخدمات التي تسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة الحركة الجوية في المجال الجوي.

ووضعت منظمة الطيران المدني الدولي إجراءات وأنظمة لتصميم الممرات الجوية؛ بهدف توفير مجال جوي يضمن سلامة وأمن الطائرات في المجال الجوي، فيما يعتمد الطيارون على مراقبي الحركة الجوية في تحقيق الفصل بين الطائرات على طول مدة الرحلة.

ويعمل مراقبو الحركة الجوية على تنظيم وإدارة الحركة الجوية في الممرات الجوية والمجال الجوي، ويتم ذلك من خلال دراسة وتقييم الطرق الجوية المناسبة، بما يضمن توفر خدمات الملاحة المطلوبة بالإضافة للمعلومات المتعلقة بحالات الطقس أو تلك التي تستدعي الاستجابة السريعة للطائرات لطلب المساعدة، وتنسيق البحث والإنقاذ التي تعد من أهم أساسيات عمل مراقبي الحركة الجوية والتي تلزمهم بتقديم الخدمات كافة إذا لزم الأمر.