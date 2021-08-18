شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا، ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو، كلا على حدة.

وبحث رئيس الأركان العامة، خلال اللقاءات، عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.