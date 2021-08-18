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رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع باكستان

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الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، أمس، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الباكستانية الفريق أول نديم رضا، ورئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو، كلا على حدة.

وبحث رئيس الأركان العامة، خلال اللقاءات، عدداً من الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير العلاقات في التعاون العسكري والإستراتيجي بين البلدين.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية باكستان الإسلامية نواف المالكي، والملحق العسكري بالسفارة اللواء الطيار الركن عوض الزهراني، والوفد الرسمي المرافق لرئيس الأركان، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الباكستانية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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