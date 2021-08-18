شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم «اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية».

وأكد المجلس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء «حفظه الله»، خلال جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، أن المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق.

واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

مساعدات عاجلة إلى الجزائر

أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الرسالة التي بعثها -رعاه الله- لأخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وما تضمنه الاتصال الهاتفي مع أخيه رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، من تأكيده -أيده الله- وقوف المملكة إلى جانب الجزائر في جهودها لمكافحة الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق فيها، والتوجيه بإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للتخفيف عن المتضررين والمنكوبين.

دعم الحل السياسي باليمن

استعرض مجلس الوزراء جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجددا موقف المملكة الثابت في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث، ما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية، وكذلك إيقاف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحقه، والتي تعطل جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة.

مشاورات سياسية مع روسيا

فوض مجلس الوزراء وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة ووزارة خارجية روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعاون بـ«الثروة السمكية» مع موريشيوس

وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية موريشيوس.

تباحث بـ«الإحصاء» مع المملكة المتحدة

فوض مجلس الوزراء، وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة ومكتب الإحصاءات الوطني البريطاني في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

التأكيد على حماية مجاري الأودية والشعاب

أكد مجلس الوزراء على كل من: وزارة الداخلية «لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات»، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات.

تعيينات بـ«الصحة العامة»

أقر مجلس الوزراء تعيين د.فهد بن عبدالعزيز الربيعة، ود.يوهان كارلسون، ود.جون نورمان نيوتن أعضاء في مجلس إدارة هيئة الصحة العامة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة.

الاطمئنان على خدمات ضيوف الرحمن

أوضح وزير الإعلام المكلف د.ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء اطمأن على الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، مع بدء استقبال طلبات العمرة من مختلف دول العالم، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا، لتقديم أعلى مستوى من العناية والرعاية بضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تضمن سلامتهم وراحتهم وأداء نسكهم وعباداتهم في بيئة صحية آمنة، في ظل ما يمر به العالم من تفشي جائحة كورونا وتحورها المستمر.

"اليوم" تهنئ

وافق مجلس الوزراء على ترقيتين للمرتبة «الرابعة عشرة»، و«اليوم» تهنئ المترقين وهما: معجب بن عبدالله بن مرضي الدوسري إلى وظيفة «أمين عام محكمة» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بالمحكمة العليا، وشعبان بن عبدالله بن عبدالرحمن عسيري إلى وظيفة «مستشار شؤون مجالس بلدية» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

بحث مستجدات الجائحة محليا وعالميا

بحث مجلس الوزراء مستجدات جائحة كورونا إقليميا وعالميا، وآخر الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بالوضع الصحي في المملكة، في ضوء انخفاض منحنى الإصابات وتدني الحالات الحرجة مع تزايد الإقبال على تلقي اللقاحات التي تجاوزت 32 مليون جرعة، والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة بعون الله تعالى.

تفاهم بـ«الاعتماد» و«التصدير» مع بريطانيا

وافق مجلس الوزراء على قيام المركز السعودي للاعتماد بالتباحث مع جهاز الاعتماد بالمملكة المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بينهما في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه. كما فوض مجلس الوزراء، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ائتمان الصادرات بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

4 تقارير سنوية

اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الوطني، والصندوق السعودي للتنمية، واتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.