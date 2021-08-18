شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأحساء يوحد الممارسات الإشرافية إلكترونيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حمد العيسى، أمس، مشروع توحيد الممارسات الإشرافية للتربويين إلكترونيا، من خلال تطبيق بالأجهزة الذكية.

وأكد مدير التعليم أهمية توظيف الجانب التقني لخدمة العملية التعليمية والإشرافية، مشيرا إلى انطلاق المرحلة الأولى لتطبيق المشروع، الأسبوع المقبل، بمكاتب التعليم أولا ثم باقي الإدارات.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، د. عبدالرحمن الفلاح، أن مشروع البوابة التعليمية يهدف لتوحيد أسلوب التقارير الذي تعده المكاتب، ويساعد في الوصول لمعلومات المشرفين الميدانية بأسلوب سلس وواضح، الأمر الذي يسهم في تحسين العملية الإشرافية في الميدان، بما ينعكس على الجوانب التربوية.

وبين أنه جرى تشكيل لجنتين، علمية وتقنية من مكاتب التعليم لرصد نقاط القوة وفرص التحسين بالمشروع، الذي يشتمل على 3 مراحل؛ التخطيط، وأثناء الممارسة الإشرافية، وما بعد الممارسة.

وأعرب عن تطلعه وثقته في أن يسهم المشروع بشكل إيجابي في العمل الإشرافي الميداني، وفي ختام الحفل الذي حضره مدير إدارة الإشراف التربوي خالد العتيبي، كرم مدير التعليم اللجان الفنية والتقنية التي ساهمت في إنجاز المشروع.