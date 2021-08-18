شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة جاهزية المباني المدرسية بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش مدير مكتب التعليم بالقطيف عبدالله القرني، مع 127 مدير مدرسة بالمحافظة عبر منصة التميز، تهيئة وجاهزية المباني المدرسية، والإجراءات الوقائية بالمدارس.

وأوضح «القرني» أن اللقاء ركز على خطوات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، ومتابعة البيئة المدرسية وصيانة المباني وجاهزية التكييفات، وغيرها من الأمور التي تخص استقبال العام الجديد.

وأضاف لـ ”الخليج 365”، أنه جرت مناقشة التجهيزات المدرسية ومتابعة استلام الكتب وسد الاحتياج من الكراسي والطاولات، وآلية معالجة الاحتياج من المعلمين، وتدريبهم، وإطلاعهم على آليات العمل والأنظمة الجديدة، منوها إلى ضرورة المساهمة في توعية المجتمع، من خلال الرسائل الموجهة لأولياء الأمور والطلبة.

وتطرق رئيس شعبة الإدارة المدرسية عبدالله الشهري، في العرض التقديمي، إلى أهمية دور مدير المدرسة في العملية التعليمية، والارتقاء بالعمل الإداري بالمدرسة، وآلية وخطة تطبيق الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام.

وتناول اللقاء أهم ما ورد في دليل الخطط الدراسية المطورة لنظام الفصول الثلاثة، ونظام المسارات، مستعرضا المهام والأهداف وآلية التطبيق.