شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار متحورات ألفا وبيتا.. و«دلتا» الأسرع انتقالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت هيئة الصحة العامة «وقاية»، أنها تتابع ما نشرته المراكز المختصة عالمياً ومحلياً في مجال الصحة العامة، مؤخرا، بشأن متغيرات «كوفيد 19» وخصائص وفعالية اللقاحات، وتأثير ذلك في خفض عبء المرض حول العالم.

عدد المنومينوبيّنت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فاعلية عالية في الحماية من مرض «كوفيد 19» ومضاعفاته، وكان الأشخاص المحصنون بجرعتين، أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة.

وأضافت إن 99 % من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين، مشيرة إلى أنها تابعت أيضاً مستجدات المتحورات، وأثر الجرعة الأولى من اللقاح داخل المملكة على انخفاض المنحنى الوبائي وعدد الحالات، وانحسار متحورات «ألفا وبيتا»، وكذلك تابعت المستجدات بشأن متحور دلتا الذي تم رصده في فحوص التسلسل الجيني بالمملكة مؤخراً.

اكتمال التحصين وبينت أن متحور «دلتا» الأكثر قابلية للانتقال عند مقارنته بالمتغيرات الأخرى، حتى في الأفراد الذين تم تلقيحهم، ولكن العدوى في الأشخاص مكتملي التحصين بجرعتين قد تحدث في نسب صغيرة فقط مقارنة بالأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة فقط أو لم يتلقوا اللقاح. وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد 19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، سجلت وزارة الصحة، أمس، 569 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل الإجمالي بالمملكة إلى 539.698، بينما بلغت الحالات النشطة 6502، من بينها 8431 «حرجة».

وأوضحت الوزارة أنه جرى تسجيل 704 حالات تعاف جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 524.765، فيما بلغت الوفيات 8431 بإضافة 12 حالة جديدة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.