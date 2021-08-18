شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ألف ساعة تدريبية لـ 3440 معلما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت برامج التطوير المهني الصيفي بتعليم المنطقة الشرقية، عن تدريب 3440 معلما ومعلمة، عبر 35 برنامجا، بإجمالي 11 ألف ساعة تدريبية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أن البرامج التدريبية شملت عدة مجالات من بينها فن التعامل مع قواعد السلوك والمواظبة، والتعلم القائم على المشروعات، والمعايير المهنية للمعلمين والمعلمات، والتدريب على لغة الإشارة، ومهارات الاتصال في إدارة الأزمات، وجدارات القائد التعليمي، والاختبار الجيد وفق جدول المواصفات، إضاف إلى برنامج تدريب معلمي تعليم الكبار «الخصائص والمفاهيم»، ومخاطر الألعاب الإلكترونية، والتعليم المدمج، ومهارات التفكير الناقد ودمجها في المواد الدراسية.

وأضاف إن الوزارة أطلقت مؤخرا منظومة خارطة برامج التطوير المهني الصيفية «عن بعد»، لتعزيز الجانب المهني والمعرفي بما ينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التربوية والتعليمية طبقا لأعلى المستويات المهنية، لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابية على مخرجها النهائي والمتمثل في الطالب والطالبة.