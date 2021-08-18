شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب تتفوق على «150» منافسا عالميا وتحصد جائزة «UNIVANTS» للرعاية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إنجاز جديد حصلت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية على جائزة التميز في الرعاية الصحية «UNIVANTS» لعام 2020، نظير التزام المجموعة بأعلى المعايير في اعتماد وتطبيق برامج الفحص الشامل من خلال المختبرات الطبية واتباع إستراتيجيات العمل الآمن للحصول على نتائج دقيقة في الوقت المناسب، خلال فترة جائحة (Covid-19)، الأمر الذي ساهم -بفضل من الله- في الحد من انتشاره، كما أن المجموعة أثبتت أنها من القطاعات الصحية الأكثر تطورا بقدرتها على توفير حلول آمنة ومبتكرة.

وعبر البروفيسور د. سليمان الماجد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الطبية والتمريض بالمجموعة، عن فخر واعتزاز إدارة المجموعة بهذا الإنجاز الكبير، خاصة أنها جاءت بعد التفوق على ما يزيد على «150» منشأة صحية، ضمت كبريات المستشفيات والمختبرات والمعاهد الطبية حول العالم، كما أن الفوز بهذه الجائزة في ظل الظروف الاستثنائية التي خلقتها الجائحة، يؤكد قوة ومرونة المجموعة وقدرتها على العطاء في جميع الظروف، بطواقمها الطبية المدربة والمدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، واستطرد البروفيسور د. الماجد قائلا: «سيمثل هذا الإنجاز دافعا قويا لمضاعفة الجهد وتحقيق المزيد من النجاحات التي ستنعكس إيجابا على جودة الرعاية والخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى».

وأضاف البروفيسور د. الماجد أن تقييم المتنافسين على هذه الجائزة تم تحت إشراف ومتابعة 7 كيانات علمية وطبية دولية، مؤكدا أن هذه المسابقة تُعنى بتقييم النظم الصحية التي حققت نتائج ملموسة في مجال تقديم وابتكار الرعاية الصحية، وتمنح لتلك الجهات التي تعمل على تعزيز ودفع سبل التعاون والمثابرة كفريق طبي متعدد التخصصات، لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم قطاع الرعاية الصحية، وينعكس بالإيجاب على المرضى والمراجعين.