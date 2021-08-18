شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 92 مخالفة «صحية» في 1431 جولة رقابية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة المنطقة الشرقية، 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد، وتطبيق «توكلنا»، وذلك في 1431 جولة رقابية نفذتها الأمانة، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وأيضا رفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية، وذلك من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة «ممتثل» في كل مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.