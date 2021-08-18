شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه الجهات الحكومية والمحافظين برفع عوائق المشاريع التنموية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس المنطقة، أهمية متابعة تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في تحقيق تطلعات القيادة «حفظها الله»، من أجل رفع معدلات جودة الحياة وتحقيق الرفاهية للمواطنين.

وأشاد سموه، خلال ترؤسه جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة للعام المالي «1442-1443هـ» لمجلس المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المجلس، أمس، عبر الاتصال المرئي، بالجهود التي تبذلها الجهات الصحية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

ودعا الجميع إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتباع تعليمات الجهات الصحية، سائلا الله العلي القدير أن يمن على الجميع بالصحة والعافية والسلامة، وهنأ سموه الجميع بالعام الهجري الجديد سائلا المولى عز وجل أن يكون عام خير وبركة على البلاد والعباد.

واستعرض المجلس جدول أعمال الجلسة، وأوضح وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة م. بندر السبيعي، أن المجلس اطلع على تقارير المشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية في المنطقة ونسب إنجازها، واتخذ عددا من القرارات خلال الاجتماع، من ضمنها التأكيد على الجهات الحكومية، ومحافظي المحافظات، بالرفع عن أي عوائق تعترض سير أعمال المشاريع التنموية بالمنطقة.

وفي ختام الاجتماع، قدم سموه شكره للجميع.