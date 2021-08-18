شكرا لقرائتكم خبر عن النعيرية.. طلاء أرصفة الشوارع الرئيسة والداخلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت إدارة الحركة والصيانة، التابعة لبلدية النعيرية، أعمال صيانة وإعادة صبغ وطلاء الأرصفة بالشوارع الرئيسة والداخلية للمحافظة، ضمن مشاركتها في مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

واستمراراً لجهودها الذاتية، واصلت إدارة الحركة والصيانة أعمال رفع وإزالة الرمال من الطريق الجانبي لمسار السباق بميدان الملك فهد لسباقات الهجن بالمحافظة.

كانت البلدية قد أغلقت 3 محطات وقود؛ لعدم التزامها بالبرنامج المعد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للتأهيل والتطوير.

على جانب آخر، واصلت إدارة صحة البيئة، جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.