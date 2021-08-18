شكرا لقرائتكم خبر عن 94 % تجاوبا بمحطات الوقود وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس بلدية وسط الدمام م. عبدالله الشمري، لـ (اليوم): إن البلدية تتابع 50 محطة وقود داخل نطاقها المحدد، واستحداث محطتين «تحت الإنشاء»، مشيرا إلى تجاوب من أصحاب المحطات بنسب تصل إلى 94 %.

وأوضح أن عدد الجولات الميدانية على محطات الوقود يصل إلى 120 جولة شهريا، مبينا أن أغلب المخالفات تمثل في: عدم المحافظة على صيانة ونظافة دورات المياه، ووجود ملوثات بصرية، وانتهاء بعض رخص الأنشطة التجارية، وعدم الالتزام بالصيانة الدورية، وتتخذ البلدية الإجراءات اللازمة مع المخالفين.

وأشار إلى أن قسم محطات الوقود بالبلدية ينفذ جولات مستمرة على محطات الوقود، تتمثل في متابعة تطوير محطات الوقود، والتأكد من التزام المحطات بتطبيق الاشتراطات المفروضة من قبل الوزارة، من توفير شاشات إلكترونية لعرض الأسعار والمنشآت الموجودة بالمحطة.

وأكد أنه يتم التأكد من تحديث أسعار البنزين بالشاشات، مع مراجعة أسعار النفط البنزين بنوعيه، والديزل، والتأكد من توافر البنزين بنوعيه 91 و95، وتوفير أجهزة الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ونظافة جميع المرافق ودورات المياه.

وأشار م. الشمري إلى أن توفير المحطة أحد أنواع البنزين دون الآخر يعد مخالفة، ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المحطة المخالفة، ويشترط توافر نوعي البنزين 91 و95 في المحطة، ويتم التأكد من ذلك خلال الجولات الدورية على هذه المحطات، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير العامة بالمحطة، وموافقتها التناسق العام بين الأعمدة والمباني والأرضيات والأرصفة والمسطحات الزراعية.