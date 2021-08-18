شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام الإجراءات الإلكترونية لـ 5169 رخصة تجارية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتمت إدارة الرخص التجارية بأمانة محافظة الأحساء، الإجراءات الإلكترونية لـ 5169 رخصة للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والأنشطة التجارية خلال الربع السنوي الثاني من العام الحالي 2021.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة خالد بووشل، أن النسبة الأعلى تمثلت في إجراء تجديد الرخص بواقع 3607 رخص، ثم طلبات الإصدار لـ 781 رخصة تجارية، بينما جاء إجراء تعديل رخصة في المرتبة الثالثة بـ 469 رخصة، وبعد ذلك الإجراء المتعلق بنقل ملكية النشاط بواقع 307 رخص، وأخيرًا الإجراءين المتعلقين بـ «طلب رخصة قديمة، وإلغاء رخصة» بنحو 8 رخص.

وأكد بووشل أن الأمانة تواصل جهودها الهادفة إلى تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية، سعياً لتقديم جميع خدماتها من خلال المنظومة التقنية، وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية.

ولفت إلى سعي الأمانة لتقديم كافة خدماتها من خلال المنظومة التقنية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، عبر خطوات إستراتيجية وخطط إجرائية.