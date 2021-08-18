، "بر يلملم" تطلق مشروع سقيا الماء لتوزيعها على المساجد وإفطار الصائمين في عاشوراء ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعت أفراد المجتمع ورجال الأعمال للمشاركة واغتنام الفرصة لمضاعفة الحسنات

دعت جمعية البر الخيرية بيلملم جميع الراغبين في المساهمة في مشروع سقيا الماء للمبادرة؛ إذ عزمت الجمعية تكثيف جهدها خلال هذه الأيام (الشهر الحرام، البلد الحرام، يوم عاشوراء) لتوزيع المياه في المساجد والمقابر وجزء من إفطار صائم في يوم عاشوراء.

وتفصيلاً، قال مدير الجمعية يحيى علي الفهمي إن هذه الفرصة الخيرية جمعت الزمان والمكان أمام المساهمين.

وبدورها، وقفت "الخليج 365" على جزء من تنفيذ المشروع للمساجد، ورأت جهدًا تُشكر عليه الجمعية والقائمون عليها.

ودعا "الفهمي" أفراد المجتمع ورجال الأعمال والمحسنين للمساهمة بسهم الفرد بـ(100 ريال)، وسهم الوالدَيْن (500)، والأسرة (300 ريال)، والمساهمة بأي مبلغ مما يضمن إمكانية مشاركة الجميع.

وأضاف بأن مشروع سقيا الماء يأتي متوافقًا مع قول الرسول الكريم ﷺ: "أفضل الصدقة سقيا الماء"؛ فلا تضيع فرصة الصدقة في أطهر بقاع الأرض (مكة المكرمة).

وللتبرع عبر مصرف الراجحي

228608010200224

البنك الأهلي السعودي

00300000979608

بنك البلاد

999121746870047

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وللتواصل والاستفسارات على رقم (0555155101).

‏https://iwtsp.com/966555155101

يُذكر أن جمعية البر الأهلية بيلملم جمعية مرخصة ومسجلة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم 379.