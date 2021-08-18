، هل ستكون منصة مدرستي حاضرة في الفصل أثناء شرح المعلم؟ مختص يجيب ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشف آلية حصول الطلاب على الدروس ممن لم يُسمح لهم بالحضور لعدم تلقيهم اللقاح

كشف مختص عن الآلية المتوقَّعة لحصول الطلاب والطالبات على الدروس ممن لم يُسمح لهم بالحضور بسبب عدم تلقيهم لقاح كورونا، أو تلقوا جرعة واحدة، أو لديهم ظروف صحية تمنعهم، موضحًا أنها ستكون كالسابق عن طريق منصة مدرستي، وذلك أثناء شرح المعلم للطلاب في الفصل ممن سُمح لهم بالحضور من أصحاب "الجرعتَين"؛ إذ يتم سماع الشرح تزامنًا مع زملائهم.

وتفصيلاً، قال المستشار التربوي عبداللطيف الحمادي في مداخلة مع قناة الإخبارية إن هناك آليات عدة يمكن من خلالها حصول الطلاب ممن لم يُسمح لهم بالحضور للمدرسة حفاظًا على صحة الجميع على الدروس أثناء وجودهم في منازلهم، منها القنوات التي أطلقتها وزارة التعليم، مثل عين وغيرها من القنوات، وأيضًا منصة مدرستي، وذلك أثناء شرح المعلم الدرس في الفصل للطلاب ممن سُمح لهم بالحضور من الذين تلقوا الجرعتين.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تفصح وزارة التعليم عن تفاصيل البروتوكولات التي سيتم اتباعها من قِبل المدارس ومكاتب التعليم والإدارات خلال الأيام القادمة بعد العودة لمقاعد الدراسة بعد توقف دام 18 شهرًا.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أمس آلية العودة للمدارس للمرحلتين المتوسطة والثانوية بعد "صدور التوجيه السامي بالموافقة على العودة بما يعكس اهتمام القيادة بصحة أبنائها وبناتها الطلبة ومنسوبي التعليم، وتسخير الإمكانات لاستمرار رحلتهم التعليمية، والتكامل والتنسيق مع وزارة الصحة".

وقالت الوزارة في بيانها إنه حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات وأسرهم ومجتمعهم خلال العودة الحضورية للعام الدراسي المقبل 1443هـ، وفي ضوء ما تمت دراسته في اللجان العليا، فقد صدرت الموافقة بالعمل وفقًا للترتيبات الآتية:

أولاً: ما يخص التعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام للفئات العمرية (12) عامًا فأكثر، يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات للمرافق التعليمية، مع توجيه وزارة الصحة بتوفير كميات كافية من اللقاحات، وتوفير اللقاح لكل من لم يجده، وذلك من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض، وأن يستكمل ذلك قبل يوم الأحد 14/ 1/ 1443هـ الموافق 22/ 8/ 2021م.

ثانيًا: قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آليًّا للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عامًا فأكثر.

ثالثًا: ما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من (12) عامًا يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءًا من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (70 %) من السكان، أو تاريخ 24/ 3/ 1443هـ، الموافق 30/ 10/ 2021م، أيهما أسبق.

رابعًا: قيام هيئة الصحة العامة بتبليغ وزارة التعليم والجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بما تراه من الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لعودة الدراسة الحضورية لتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز (أسبوعًا).

وسوف تقوم وزارة التعليم بالمتابعة مع كل الجهات المعنية لسرعة إنفاذ ما قضى به التوجيه الكريم، كما ستقوم وزارة التعليم بالتعميم على جميع إدارات التعليم بالترتيبات اللازمة لذلك، كما تؤكد الوزارة ضرورة المبادرة للحصول على جرعتين من اللقاح لعودة الدراسة حضوريًّا. وتثمن الوزارة تعاون الجميع، وحرصهم على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة وأسرهم.

عبدالحكيم شار الرياض

قاسم الخبراني الرياض