، "الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي ،

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حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.
وبيّنت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المائة، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المائة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
وأوضحت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة، ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازًا من طراز "آي آر-4" للغرض نفسه.
"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نوويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-17
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.
وبيّنت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المائة، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المائة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
وأوضحت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة، ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازًا من طراز "آي آر-4" للغرض نفسه.
17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
09:25 PM
أشارت إلى استخدام طهران 317 جهاز طرد مركزي
حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.
وبيّنت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المائة، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المائة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
وأوضحت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة، ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازًا من طراز "آي آر-4" للغرض نفسه.
، "الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي ،
المصدر : الخليج 365
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