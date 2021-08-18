شكرا لمتابعة خبر عن الفراج: "مسرحية داعش كانت أكثر إتقانًا من أفغانستان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شبه الباحث في الشؤون السياسية أحمد الفراج، الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على معظم المدن، بـ "المسرحية".

وقال الفراج: "أود من خلال هذا المنبر أن أقدّم اعتراضي على الطريقة التي ظهرت بها مسرحية افغانستان، إذ يحزنني أن تبدو أمريكا التي أحبها بهذا الشكل البائس أمام أنظار العالم أجمع".

وأضاف: "حتى مسرحية داعش كانت أكثر اتقانا وتمت هندستها وإخراجها باحترافية عالية، خصوصا خطبة البغدادي، ولم تُكشَف إلا بعد سنوات".

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الولايات المتحدة على اتصال مع روسيا والصين حول عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وقالت متحدثة البيت الأبيض: "هدفنا في أفغانستان تنفيذ وعود الرئيس، وخاصة حماية الرجال والنساء الذين كانوا يخدمون بلادنا خلال السنوات الـ20 الماضية تقريبا".

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